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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

من بينها قضايا الخطيب وممدوح عباس.. تأجيل 8 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور

مرتضي منصور
مرتضي منصور
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أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحُكم في  استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 30 إبريل للحكم السابق.

من ناحيه أخرى، كان هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أقام دعوتين قضائيتين برقم ٤١٤ و ٤١٥ ضد مرتضي منصور يتهمه بسبه وقذفه، وألزمت المحكمة مرتضي منصور بدفع مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه كتعويض.

ويذكر أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.

ئيس نادي الزمالك استئناف مرتضى منصور السب والقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي هاني العتال