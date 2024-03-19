عودة الذهب للارتفاع في مصر متأثرا بارتفاع الأونصة عالميا

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات أمس وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية الأسبوع، إلى جانب هدوء واستقرار في الأوضاع المحلية، بينما تترقب أسواق الذهب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع وأثره على سعر الذهب العالمي والمحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3035 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 85 جنيه حيث اغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 2945 جنيه للجرام.

يوم أمس ساهم ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في دعم ارتفاع السعر المحلي، وذلك بعد أن استقرت تداولات الذهب عيار 21 تحت المستوى 3000 جنيه للجرام لفترة من الوقت، فشل خلالها الذهب أن يستكمل الهبوط، ليعمل هذا على ارتداد السعر لأعلى.

ستترقب الأسواق حركة سعر الذهب اليوم وهل يستمر في التداول فوق المستوى 3000 جنيه للجرام ويستقر أعلاه أم يعود إلى الهبوط من جديد حيث تشهد الأوضاع الحالية في السوق المحلي مستقرة بشكل كبير مع استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية اليوم عند 47.34 جنيه لكل دولار، بينما تستمر الأخبار المتعلقة بدخول تمويلات دولارية إلى الحكومة المصرية، الأمر الذي يدفع السوق إلى الاستقرار.

يعتزم البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، على أن تستقبل مصر تمويلات البنك الدولي قبل نهاية يونيو.

من جهة أخرى طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة الشريحة القادمة في شهر ابريل 5 مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع الصندوق على زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

هذا وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.

أما عن الطلب المحلي على الذهب فقد شهد تراجعا منذ بداية شهر رمضان وتباطؤ في حركة المبيعات، مع توقعات أن يعود الطلب على الذهب إلى التعافي من جديد بحلول فترة الأعياد.

الاستقرار الحالي في الأوضاع وتزايد التمويلات الدولارية على مصر يضمن استقرار السوق لفترة أطول من الوقت وهو الأمر الكفيل بضمان تحقيق عدالة في تسعير الذهب بعيداً عن المضاربات.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الثلاثاء بسبب قوة الدولار الأمريكي، ولكن لا يزال الذهب متماسك فوق منطقة الدعم حتى الآن حيث يرغب المستثمرين في انتظار نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اتخاذ مراكز كبيرة على الذهب.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال جلسة الأمس بعد أن عانى من تذبذب وتراجعات خلال الفترة الماضية، وجاء هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس بعض الشيء، ولكن بشكل عام تتميز تحركات الذهب بالاستقرار في ظل الهدوء الحالي في الأسواق المحلية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم أدنى مستوى عند 2147 دولار للأونصة ليرتد السعر من هذا المستوى لأعلى بسبب قوة منطقة الدعم بين 2145 – 2150 دولار للأونصة، هذا بالإضافة إلى حيادية في مؤشرات الزخم لم تدعم حدوث كسر لهذه المنطقة خلال جلسة اليوم.

نجاح الذهب في كسر منطقة الدعم السابقة سيدفع السعر إلى مزيد من الهبوط ليستهدف المستوى 2120 دولار ثم المستوى 2115 دولار للأونصة، ولكن صعود السعر فوق المستوى 2172 دولار للأونصة ينهي هذا السيناريو.

أما عن السعر المحلي:

أغلق سعر الذهب المحلي تداولات الأمس فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد فترة من التذبذب تحت هذا المستوى فشل خلالها السعر في تحقيق المزيد من الهبوط، وفشل في الوصول إلى مستهدفات الهبوط عند 2800 جنيه للجرام، ليعكس حركته نحو الأعلى.

إذا استطاع سعر الذهب الاستقرار خلال جلسة اليوم فوق المستوى 3000 جنيه للجرام فقد يعمل هذا على ارتفاع السعر على المدى القصير ليستهدف بشكل مبدئي المستوى 3150 جنيه للجرام.