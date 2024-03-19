"شئون الدراسات العليا والبحوث" بجامعة الفيوم يناقش مقترح إنشاء "نادي ريادة الأعمال"

عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (202) برئاسة الأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الثلاثاء، الموافق 19 مارس بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (25) ماجستير، و(23) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وناقشَ المجلسُ مقترح إنشاء (نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم)، كما ناقشَ المجلس -أيضًا- تشكيل الفريق التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة؛ في ضوء المادة (8) من لائحة الوحدة.

كما وافق المجلس -أيْضًا- على التعديلات التي أُجْرِيَتْ على البرنامج المشترك بين كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتربية الرياضية بجامعة الفيوم، تحت عنوان (تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة) بمرحلة الدرسات العليا (الدبلوم، والماجستير)، بناءً على موافقة مجلس الكُلِّيَّتَيْنِ.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.