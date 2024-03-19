"السياحة والفنادق بالفيوم" تنظم ورشة عمل عن دور مركز معلومات الجامعة في التحول الرقمي

شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ورشة العمل التي نظمها مركز معلومات الجامعة، حول دور المركز في التحول الرقمي وميكنة خدمات الجامعة، تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو السعود وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا ومدير مركز معلومات جامعة الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، حاضرت خلال الورشة مهندسة حسناء فؤاد مسؤولة التدريب بمشروع الشبكات وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية.

تناولت مهندسة حسناء فؤاد خلال الورشة عرضًا لأعمال تطوير البنية التحتية بمركز معلومات الجامعة، وزيادة سرعة الإنترنت داخل الجامعة، وشرحت أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع الشبكات، كتفعيل البريد الإلكتروني للطلاب على مايكروسوفت ما يتيح للطلاب فرصة الحصول على النسخ الأصلية لبرامج مايكروسوفت، ويقدم المشروع دورات تدريبية في مجال أساسيات الشبكات وأمن المعلومات وحماية الشبكات، كما يقدم كامب للأطفال من أبناء العاملين بالجامعة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

واضافت أن مشروع الشبكات يضم عددًا من المنصات منها منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة ومنصة اللغات والترجمة، وتقدم عددًا من الخدمات منها امتحان اللغات والاختبار الأكاديمي.

كما يضم المشروع منصة الكتاب الاليكتروني ومنصة ضمان الجودة.

وأشارت لمشروع نظم المعلومات الاداريه ويقدم خدمات اعلان نتائج الطلاب بمرحلتي البكاء والليسانس والدراسات العليا وتسجيل الطلاب والتقديم للمدن الجامعية وخدمة الدفع الاليكتروني.

كما عرضت لمشروع البوابة الالكترونية والذي يضم موقع الجامعة والبيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والكليات وإدارات الجامعة المختلفة، ويقدم العديد من الخدمات منها الإفادات، والاستعلام عن المؤتمرات الخارجية والبريد الإلكتروني الجامعي والكشف الطبي وجداول الامتحانات.

وأشارت إلى مركز إنتاج المقررات الالكترونية، ومشروع الاختبارات الالكترونية، ومشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات الذي يقدم دورة التحول الرقمي، ومشروع المكتبة الرقمية الذي يقدم خدمات فحص الرسائل العلمية وبنك المعرفة المصري.

وعقب نهاية الورشة استمعت المهندسة حسناء فؤاد لكافة التساؤلات وقامت بالرد عليها.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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