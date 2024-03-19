بسبب سوء النتائج.. غرناطة يعلن إقالة مدربه

أقال نادى غرناطة الإسباني، اليوم الثلاثاء، الأوروجوياني ألكسندر ميدينا المدير الفنى للفريق الأندلسى، بعد النتائج السيئة التى قدمها فى الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق غرناطة المركز الـ 19 من ترتيب الدورى الإسباني "الليجا"، برصيد 14 نقطة، حصدها من انتصارين فقط و8 تعادلات و18 هزيمة تجرعها خلال الموسم حتى الآن.

وأعلن النادى الإسباني فى بيان رسمى على موقعه، انه تم فسخ العقد بينهما، قائلاً: "غرناطة والمدرب ألكسندر ميدينا أنهيا العقد بينهما".

وكانت إدارة نادي غرناطه قد تعاقدت مع ميدينا صاحب الـ 45 عامًا، في نوفمبر الماضي بدلًا من باكو لوبيس.

وتساوت نتائج المدربين حيث لم يحقق ميدينا سوى فوزٍ واحدٍ في 14 مباراة، مثل باكو لوبيس هذا الموسم الذي أقيل من منصبه حين كان الفريق في المركز الـ19 أيضًا.