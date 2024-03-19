بالفيديو| اللواء الشهاوي: الجيش المصري قدم ملحمة تاريخية في حرب العاشر من رمضان

قال اللواء أ. ح محمد الشهاوي رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن مصر على مر العصور لا تفرط في أرضها مهما حدث، منوها أن الجيش المصري قدم ملحمة تاريخية في حرب العاشر من رمضان واسترداد سيناء وطابا.

وأضاف "الشهاوي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الجيش حارب في رمضان؛ لأن هذا التوقيت كان ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، واختيار ساعة الصفر في توقيت شديد الحرارة تمام الساعة 2 ظهرا، موضحًا أن مصر استخدمت كل وسائل النضال لاسترداد كامل أرضها من العدو، معلقا: “حرب الاستنزاف كان هدفها كسر حاجز الخوف بين الجنديين المصري والإسرائيلي ورفع روح الجنود المعنوية”.

وتابع، أن الجيش المصري امتلك أفضل نوعية للجندي المقاتل في الحروب، منوها أن استرداد طابا درس لاستخدام مصر قوتها الناعمة وخاصة الخبراء الدوليين الذين تولوا الدفاع عن حق مصر في استردادها بالقانون الدولي والأدلة والبراهين والخرائط.