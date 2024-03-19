طالب كلية العلوم جامعة قناة السويس يفوز بذهبية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية

حقق الطالب محمد إيهاب بقسم الجيولوجيا كلية العلوم للعام الثالث على التوالي، ذهبية بطولة إفريقيا، المقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية، جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وتابع "مندور" مقدمًا التهنئة لـ"محمد إيهاب"، متمنيًا له التوفيق وحصد البطولات، ولمنتخب مصر المُشارك مزيدا من الميداليات الذهبية، ورفع اسم مصر بكافة البطولات التي يشاركون بها.

هذا وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لـ"محمد إيهاب". وأشار إلى أن المنتخب المصري حصد في هذه البطولة حتى الآن 14 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية وبرونزيتين، خلال منافسات اليوم الأول للكبار.

فيما أوضحت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم أن "محمد إيهاب" حصل على العديد من البطولات، منها دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبطولة العرب 2018 و 2022، كما حصل على بطولة "إبراهيم مصطفى" الدولية 2018 و2022، وبطولة الأندية العربية 2022، والسابع على مستوى العالم ببطولة البوسنا والهرسك 2015، ورابع بطولة الدانمارك 2014، وذهبية بطولة إفريقيا بتونس.