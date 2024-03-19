البابا تواضروس الثاني يعزي أهالي رهبان دير جنوب أفريقيا

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نعزي كل أهالي رهبان دير جنوب افريقيا، ونطلب من الله تعزيات سماوية .

وأضاف البابا تواضروس الثاني، أننا نحن نرضي بكل ما يصنعه الله لان الله هو ضابط تاكل هو صاحب النسمة الاولى و الاخيرة في وجودنا علي الأرض ولذلك هو صانع الخيرات هو يصنع الخير حتى ولم نعرفه وهو الذي يدير حياتنا بكل تفاصيلها ولانه يسمح بهذا الاستشهاد لكي يرسل لنا رسالة وهي رسالة الاستعداد ف استاذ ايها الانسان انك تترك الارض في اي وقت وهذا الوقت يعلمه الله

وتابع البابا تواضروس الثاني: الموت هو ارتفاع للسماء وهي الذي يعطي الانسان الراحة كلمة نياحة تعني راحة سماوئية وليست الارض ، ونودع الاباء الرهبان وداع خاص لانهم يتركون العالم والعمل و الأهل و الأصدقاء ، ولذلك نرفع قلوبنا للسماء وام دفنهم في دير الانبا صموئيل بالقلمون .

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اننا نشكر قاموا و واقفوا معنا في هذه الازمة وتابعوا كل الخطوات منذ بداية الحادث وزارة الخارجية و الهجرة و وزارة الصحة كل الأحباء المسئولة .

جاء ذلك خلال صلوات التجنيزعلي رهبان دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وذلك من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .