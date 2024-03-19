"صديقة للقلب وتمنع الموت المبكر".. فوائد مذهلة لتناول الشيكولاتة الداكنة

كشفت العديد من الأبحاث أن تناول أنواع معينة من الشوكولاتة يمكن أن يكون له تأثير كبير على أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح البروفيسور تيم سبيكتور خبير التغذية وأستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينجز كوليدج في لندن أن الشوكولاتة يمكن أن تفيد قلبك وتعزز بكتيريا الأمعاء وتمنعك من الموت المبكر طالما أنك تختار النوع المناسب.

كما أشار إلى أن الكاكاو اللذيذ يخفي فوائد صحية كبيرة وإنه في الواقع يتفوق على بعض الأطعمة فائقة الجودة .

وقال خبير التغذية فى تصريحات صحفية له: إذا كنت تحب الشوكولاتة فهذه أخبار جيدة لك الشوكولاتة الداكنة هي غذاء صحي ويجب أن نبدأ الحديث عنها في هذا السياق إنها مليئة بالبوليفينول وهو مصدر للألياف.

ووجدت الدراسات أن إجمالي محتوى البوليفينول في مسحوق الكاكاو يتجاوز محتوى الأطعمة فائقة الجودة مثل التوت والرمان.

وتعمل مادة البوليفينول مثل الفلافانول بمثابة وقود لميكروبات الأمعاء ما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة ويقلل عدد البكتيريا المسببة للأمراض أو البكتيريا الضارة ومن المثير للدهشة أن قطعة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحتوي أيضا على كمية من الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الخضروات.

كما قال البروفيسور سبيكتور الشيء الوحيد الذي يفاجئ الناس دائما هو كمية الألياف الموجودة في الشوكولاتة وبصرف النظر عن محتواه العالي من مادة البوليفينول والألياف ويمكن للكاكاو أيضا أن يعزز طول العمر حيث صدرت مؤخرا دراسة ضخمة أجريت على 20 ألف شخص أعطوهم مستخلصات الكاكاو وتتبعوهم لمدة 3.5 سنة وبالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا العلاج الوهمي فقد أظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 27% في الأشخاص الذين يموتون بسبب أمراض القلب إذا كانوا يتناولون مكملات الكاكاو لذا فهذه أخبار رائعة لذلك يجب التاكد من اختيار الأنواع التي لا تحتوي على مستحلبات وتحتوي على أعلى نسبة من الكاكاو حتى تتمكن من الاستمتاع بالطعم المفضل والمفيد لصحة جيدة.