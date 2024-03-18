البيت الأبيض: بايدن أعرب عن “قلقه العميق” من عملية رفح الفلسطينية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين 18 مارس 2024 بتفاصيل المحادثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت "سي إن إن" نقلا عن وفقا مسؤول أمريكي كبيرأن بايدن أعرب عن "مخاوفه العميقة" بشأن خطط الاحتلال الإسرائيلي للقيام بعملية كبيرة لملاحقة قيادات حركة حماس في مدينة رفح الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه في الوقت الذي أكد فيه بايدن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنه سعى إلى توضيح كون أن خطة رفح يمكن أن تكون كارثية على المدنيين الفلسطينيين وتعرقل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.