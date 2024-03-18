حسن الصباح يحكم العالم في ثامن حلقات "الحشاشين"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحشاشين” من بطولة النجم كريم عبد العزيز، الحلقة الثامنة من العمل المنتظر والذي شهد عدد من الأحداث الهامة.

وشهدت الحلقة الثامنة والتي حملت اسم “من هنا هنحكم العالم”، وصول حسن الصباح أحد القبائل الفقيرة، وطلب منهم استضافتهم، وأطلقوا عليهم أهل القبيلة “الُزهاد الثلاثة”. يقوم حسن الصباح بعلاج طفل مريض في هذه القبيلة، ليصبح الصباح ذائع الصيت بين هذه القبيلة، وآمن جميع القبيلة بدعوة حسن الصباح، وأطاعوه، وأمرهم بالهجرة إلى قلعة ألموت لتكون موطنهم.

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.