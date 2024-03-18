إخماد حريق مخزن تابع لشركة لبن أطفال بأكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق نشب داخل مخزن تابع لشركة استيراد وتصدير لبن أطفال بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن تابع لشركة استيراد وتصدير لبن أطفال بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.