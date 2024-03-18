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الإثنين 18 مارس 2024
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بوابة العرب

عاهل الأردن: عواقب استمرار الحرب في غزة ستطال المنطقة بأسرها

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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خلال لقائه اليوم الإثنين مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من العواقب الكارثية المحتملة لاستمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا على أن تلك العواقب ستطال المنطقة بأسرها.

أكد الملك الأردني على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع باستخدام كافة الوسائل الممكنة.

وقدَّر العاهل الأردني موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودعوتها للمجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، بالإضافة إلى دعمها لحل الدولتين.

وأكد الملك عبد الله الثاني، وفقًا لبيان الديوان الملكي، على أهمية حل عادل للقضية الفلسطينية كضرورة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما ناقش اللقاء العلاقات القوية بين الأردن والبرازيل، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.

الأردن الملك عبد الله الثاني غزة