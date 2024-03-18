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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تعرف على موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
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يحرص المسلمين في جميع الدول والمحافظات علي متابعة موعد آذان المغرب يوميا  للبدأ في تناول طعام  وجبة الإفطار بعد صيام  لأكثر الـ 13 ساعة. ويتغير موعد آذان المغرب بشكل يومي مع اختلاف طول الليل والنهار، حيث  لذا نقدم لكم موعدأذان  المغرب. ومواقيت  الصلاة  بالمحافظات . 


موعد آذان  أذان المغرب في القاهرة 8 رمضان
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القاهرة 8 رمضان، ليؤذن الساعة 6:06 مساءً، وتنبه دار الافتاء المصرية المسلمين القاطنين خارج القاهرة بمراعاة فروق التوقيت في موعد آذان المغرب اليوم، حيث يختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي


مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة القاهرة
صلاة الفجر
الساعة 4:37 صباحا
صلاة الظهر
الساعة 12:05 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 3:29 عصرا
صلاة المغرب
الساعة 6.6
صلاة العشاء
الساعة 7:21 مساء.


مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية
صلاة الفجر
الساعة 4:41 صباحا
صلاة الظهر
الساعة 12:08 ظهرا
صلاة العصر
الساعة 3:34 عصرا
صلاة المغرب
الساعة 6.6 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:27 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الدقهلية 
صلاة الفجر
الساعة 4:45 صباحا
صلاة الظهر
الساعة 12:05 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 3:27 عصرا
صلاة المغرب
الساعة 5:59 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة العريش
صلاة الفجر
الساعة 4:26 صباحا
صلاة الظهر
الساعة 11:53 صباحا
صلاة العصر
الساعة 3:19 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 5:55 مساء
صلاة العشاء
الساعة 7:12 مساء
مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ
صلاة الفجر
الساعة 4:38 صباحا
صلاة الظهر
الساعة 12:05 ظهرا
صلاة العصر
الساعة 3:31 عصرا
صلاة المغرب
الساعة 6:06 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:24 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة قنا
صلاة الفجر
الساعة 4:43 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:02 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 3:25 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 5:58 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:11 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة أسوان
صلاة الفجر
الساعة 4:34 صباحا
صلاة الظهر
الساعة 11:57 ظهرا
صلاة العصر
الساعة 3:22 عصرا
صلاة المغرب
الساعة 6:00 مساء
صلاة العشاء
الساعة 7:11 مساء
مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الغردقة
صلاة الفجر
الساعة 4:37 صباحا
صلاة الظهر
الساعة 11:55 ظهرا
صلاة العصر
الساعة 3:18 عصرا
صلاة المغرب
الساعة 5:50 مساء
صلاة العشاء
الساعة 7:05 مساء.

الهيئة المصرية العامة للمساحة بمحافظة القاهرة دار الإفتاء المصرية موعد آذان المغرب ثامن يوم رمضان مواقيت الصلاه في المحافظات