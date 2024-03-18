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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعد فشل التعاقد مع منتخب عالمي .. افتتاح ستاد مصر بلقاء المنتخب الوطني ونيوزيلندا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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بعد فشل مسولي المنظومة الرياضية في مصر وعلي رأسها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي فى التعاقد مع منتخب عالمي كما ذكر المسؤولين من قبل لخوض لقاء أمام منتخبنا الوطني  افتتاح  ستاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة  أعلنت  وزارة الشباب والرياضة اليوم عن استضافة ستاد مصر بالعاصمة الإدارية لقاء المنتخب المنتخب الوطني و منتخب نيوزيلندا في أول مباراة رسمية تقام علي ملعب مصر فى افتتاح النسخة الأولى من "كأس عاصمة مصر"، والتي تضم منتخبات "مصر، تونس، كرواتيا ونيوزلاندا"خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مارس الجاري.

ورغم تأكيدات وزير الرياضة من قبل علي التعاقد مع احدي المنتخبات الكبري وعلي رأسها البرازيل تراجع عن عمل افتتاح اسطوري لأهم منشأة رياضية فى مصر في ظل الجمهورية الجديدة 

الاخفاق لا تتحمله وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي  فقط وانما اتحاد الكرة شريك اساسي في فشل التعاقد مع منتخب عالمي و استثمار هذه المنشآت وفق رؤية القيادة السياسية 

 


جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  عقد  امس اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة النسخة الأولى من "كأس عاصمة مصر" بحضور  جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة تذكرتي.

منتخب عالمي المنتخب الوطني ونيوزيلندا ستاد مصر وزارة الشباب والرياضة احمد محمدي