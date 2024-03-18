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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

إقبال كبير من المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا في اليوم الثامن من شهر رمضان

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا
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شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان .
وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام علي المنافذ أن اقبال المواطنين بهذه الاعداد الكبيرة يوميا من العاشرة صباحا وحتي العاشره مساء يعكس ويؤكد ثقتهم في المنتجات المعروضة من حيث الجودة والسعر حيث تنخفض أسعار جميع السلع بنسب مختلفة عن الأسواق تبدأ من20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎ .

وأشار صالح، إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء. 
وأكد صالح على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ كميات كبيره يوميا من السلع الغذائية لمواجهه الطلب المتزايد عليها مع ضرورة الحرص على جودتها وثبات اسعارها لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
واكد مستشار الوزير، ان المعرض مفتوح يوميا بموقع الزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءا وحتى أواخر شهر رمضان.

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خير مزارعنا لاهالينا السلع الغذائية