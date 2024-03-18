تعرف على موقف زيزو من مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفيدرالية

يواصل أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك، تدريباته التأهيلية على ملعب النادي في ميت عقبة وذلك للتعافي من الإصابة في الكاحل.

وأكد مصدر داخل النادي في تصريح للبوابة نيوز، أن اللاعب سيلحق بمباراة الزمالك وفيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي بكأس الكونفيدرالية، وأن اللاعب يخوض برنامج تأهيلي للعودة سريعا للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة .

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزية جوميز على أحمد زيزو كلاعب أساسي في تشكيل الزمالك لما يمتلكه زيزو من قدرات فنية وبدنية تساعد الفريق في الظهور بمستوي مميز، بينما يؤثر غيابه عن الزمالك بشكل كبير .

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر يوم 31 من شهر مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي للبطولة، بينما يقام الإياب يوم7 أكتوبر المقبل .