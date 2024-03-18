الأم المثالية لعام 2024 في البحيرة: جائزتي الحقيقة هي تفوق أبنائي وسعادتهم

قالت عرب عاشور، والتي تعمل وكيلة معهد فتيات المجد الأزهري: علمت بخبر فوزي باللقب أثناء ذهابي للسوق لشراء بعض المستلزمات، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تكون ضمن الفائزين بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وأشارت " عاشور"، إلى أنه بداية حياتها، كانت تنتقل بين المعاهد في القرى المجاورة وذلك بعد انفصالها عن زوجها، قائلة: "مع مرور الوقت، تمكنت من الانتقال إلى معهد فتيات المجد الأزهري وتولت منصب وكيلة فيه، حيث كرست حياتي لأبنائي ورعايتهم وتقديم الدعم لهم".

وذكرت عاشور، حصلت على لقب الأم المثالية في مركز الرحمانية، منذ سنوات وتم تكريمي من جانب مجلس المدينة، مؤكدة أن تفوق أبنائي ونجاحهم ووسعادتهم هي الجائزة الأهم في حياتي، معبرة عن شكرها وامتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم الرفيع.

وتابعت:" الفضل يرجع إلي المولي عز وجل ودعم أسرتي وأشقائي الذين وقفوا جنبي طوال الوقت، حتي تمكنت من تعليم أبنائي أفضل تعليم والحصول علي أعلي الشهادات الجامعية"، معبرة عن سعادتها الغامرة عندما تذكرت اللحظة التي تلقت فيها الخبر وإنني ضمن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2024 علي مستوي الجمهورية.

من جانبه، قال محمد صيدلي، نجل السيدة عرب عاشور ويعمل بمستشفى الرحمانية، إن هذا التكريم يعد تكليلًا للجهود التي بذلتها والدته في تربيتهم ودعمهم.

أشار إلى أن والدته لم تدخر جهدًا في سعادتهم وراحتهم، وكانت دائمًا موجودة لتلبية احتياجاتهم.

وأعرب عن فخره وامتنانه لها، مؤكدًا أن هذا التكريم هو تقدير وتكليل لمجهودها المستمر وتضحياتها الكبيرة.