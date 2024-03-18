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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مجلس الدراسات العليا بجامعة القناة يبحث مواعيد الامتحانات وعقد المؤتمر السنوي

مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة يعقد جلسته
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عقد صباح اليوم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم 426، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و بحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين و وكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات،  و مديري عموم القطاع.

وقد بدأ المجلس أعماله بالتصديق على محضر اجتماع المجلس السابق، 
وناقش بعدها نائب رئيس الجامعة مع وكلاء الكليات موضوع ضرورة انتهاء الكليات من تحديد مواعيد عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

تناول بعدها المجلس جدول أعماله الذي تضمن مناقشة الموضوعات التي تهم القطاع، جاء من أهمها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، والمنحبالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية.
كما تناول المجلس ضمن موضوعات إدارة المؤتمرات و البرامج التنفيذية والاتفاقيات، بحث النظر في اقتراح مجلس كلية السياحة والفنادق بشأن الموافقة على تحديد موعد عقد مؤتمر جمعية اتحاد كليات و معاهد وأقسام السياحة العربية، للعام الجامعي 2024-2025، والذي تنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس تحت عنوان " السياحة و التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية"، والمزمع عقده بمدينة الغردقة خلال الفترة من 24-26 أكتوبر 2024

كما بحث المجلس اقتراح المعهد الأفروآسيوي للدراسات العليا، بشأن تحديد موعد عقد المؤتمر السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا، وذلك يوم 20 إبريل 2024 تحت عنوان
" التواصل اللفظي و غير اللفظي في عصر رقمنة العلوم".

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