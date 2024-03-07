محافظ الإسماعيلية يوجه باستمرار الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢١ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٣ محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ١٠ محاضر لحيازة منتجات مجهولة المصدر، ٧ محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، وعدد ٢ محضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، ١١ محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

جاء ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.