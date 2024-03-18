بالصور.. نقل موقف الحوامدية استجابةً لشكاوي المواطنين

أشرف هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية بالتنسيق مع محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة على إجراءات نقل موقف الحوامدية "سهران" من منطقة الجمعية الزراعية بالحوامدية سابقا إلي أسفل كوبري الحوامدية مكان النادي النسائي القديم وذلك لــحــل أزمــة تكدس السيارات بملف منطقة مسجد الــــصــــفا ، وأصبح التحميل بالموقف في مكانه الجديد بنظام الدور، الحوامدية، ولجنة من جهاز السيرفيس.

وكان قد كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالاستجابة الفورية للشكاوي الواردة من المواطنين

وأكد رئيس مدينة الحوامدية سيتم متابعة الموقف الجديد من قبل موظف من جهاز السيرفيس لتــنظــيم العمل بالموقف ، كما قام نائب رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية، بتثبيت سيارة مــيــــكروباص موقتاً اليوم على نفقته الخاصة لتحميل المواطنين وتوجيههم إلي منطقة الموقف الجديد ، جاء ذلك بعد شكوي عدد كبير من المواطنين عدم تمكن سيارات الإطفاء أو الإســــــعاف من الدخول إلي المدينة بسبب الازدحام اللي كان موجو، بسبب تكــــــدس السيارات

و يذكر انه يتم تلقى بلاغات وشكاوي مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 او من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على ارقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الارضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ) .