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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدير مستشفى غزة الأوروبي: العدوان على المستشفيات يؤدي لانهيار الخدمات الصحية في غزة

مدير مستشفى غزة الأوروبي
مدير مستشفى غزة الأوروبي
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قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداء على الأطقم الطبية بمجمع الشفاء وكافة المستشفيات في غزة، مشيرًا إلى أن استهداف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي له تأثير سلبي كبير على القطاع الصحي في غزة.

وأضاف "العقاد" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الخدمات الصحية التي تقدم بمجمع الشفاء الطبي تقدر بنحو 10% فقط بسبب ممارسة جيش الاحتلال، موضحًا أن العدوان على المستشفيات يؤدي إلى انهيار تام في الخدمات الصحية.

وتابع أن جيش الاحتلال يواصل الاعتداء على الأطقم الطبية بمجمع الشفاء وكافة المستشفيات في غزة، مؤكدًا أن العدوان على المستشفيات يؤدي إلى انهيار تام في الخدمات الصحية.

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