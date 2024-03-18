وزير الداخلية يهنئ الرئيس وقادة القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، جاء بها:

"بكل معانى التقدير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق والسداد بمناسبة الإحتفال بإنتصارات العاشر من رمضان .

نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى العاشر من رمضان المجيد لتتجدد فى الأذهان أيام مجد خالدات جسدت فيها القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب المصرى الفتيه ملحمةً وطنية فى العطاء والفداء دفاعاً عن الوطن ورفعته .

حفظ الله مصر بقيادتكم الحكيمه

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث / وزير الداخلية- برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات

حفظ السلام بخالص التهانى وصادق الأمنيات .

تأتى ذكرى العاشر من رمضان فى كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة .

حفظ الله القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة مستقرة.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

كما بعث السيد/ وزير الداخلية - برقية تهنئة للسيد الفريق/ أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعتزاز والتقدير وصادق الأمنيات.

إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة

سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور وفى هذه المناسبة نتوجه للمولى جل فى علاه أن يُعيد علينا هذه الأيام ومصرنا فى عزة وكرامة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً فى نمو وريادة لتعلو رايتنا دائماً خفاقة .

وكل عام وسيادتكم بخير"