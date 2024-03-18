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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سامح شكري: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.. فيديو

سامح شكري1
سامح شكري1
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قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا بد على المجتمع الدولي احترام منظمة الأونروا وأي أفعال فردية لتقييد تمويل الأونروا غير مقبول، خصوصًا أنه يوجد ضحايا وأرواح تموت يوميًا وأطفال وسيدات في حاجة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات للفلسطينيين، وينبغي تقديم الدعم الكامل لمنظمة الأونروا  لكي تقوم بدورها في هذه الفترة الحرجة.

وشدد وزير الخارجية على أن التنسيق والتعاون القائم بين مصر والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني والمنظمة ككل.

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