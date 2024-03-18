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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

المفوض العام للأونروا: نسابق الزمن لمواجهة آثار المجاعة بقطاع غزة.. فيديو

مفوض الأونروا1
مفوض الأونروا1
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أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن المجاعة التي تعرضت لها غزة على مدار الشهرين الماضيين، وهي أمور من صنع البشر، تضرب المنطقة كلها، وهو أمر لم نشهده في الماضي.

وأضاف فيليب، في مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الخارجية سامح شكري، بثته "القاهرة الإخبارية"، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: "نحذر مرارًا وتكرارًا من انتشار هذه المجاعة، وبالتالي لابد من رفع مستوى الاستجابة الإنسانية بنهاية مارس، وعلى محكمة العدل الدولية أن تساعد في حل هذه الأزمة".

وتابع: "نسابق الزمن لمحاولة مواجهة تأثير انتشار المجاعة والجوع في غزة وأخشى أن هذه البيانات قد لا تشير إلى أي تحسن للأوضاع في القطاع".

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