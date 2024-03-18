ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة العريش تنظم الأنشطة الرياضية الرمضانية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم كلية التربية الرياضية جامعة العريش الدورة الرمضانية الثانية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع شمال سيناء، تحت شعار "الأخلاق الرياضية"،ذلك   برعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، واشراف الدكتور محمود الترباني عميد كلية التربية الرياضية، ومحمد ابراهيم العلاقمي مدير البطولة، ورئيس الاتحاد الفرعي للعاملين بالحكومة.
 وقد شهدت كلية التربية الرياضية القرعة العلانية لاثني عشر فريقا، موزعة على أربع مجموعات، وأسفرت القرعة على الآتي :
المجموعة الأولى فريق مديرية الصحة و مجلس مدينة العريش و فريق ديوان عام المحافظة، والمجموعة الثانية فريق جامعة العريش و الشباب والرياضة وفريق الجمرك، والمجموعة الثالثة 
فريق أسمنت سيناء وشركة هو الكهرباءو فريق مديرية الزراعة، والمجموعة الرابعة مديرية التربية والتعليم و هيئة البريد و فريق التنظيم والإدارة.
 ووجه الدكتور حسن الدمرداش الفرق الرياضية إلى ضرورة التمسك بروح المشاركة والمنافسة الرياضية الراقية  وهنأهم بالشهر الفضيل.

IMG-20240318-WA0023
IMG-20240318-WA0023
IMG-20240318-WA0025
IMG-20240318-WA0025
IMG-20240318-WA0024
IMG-20240318-WA0024
IMG-20240318-WA0019
IMG-20240318-WA0019
IMG-20240318-WA0017
IMG-20240318-WA0017
IMG-20240318-WA0020
IMG-20240318-WA0020
الأنشطة الرياضية الاتحاد الرياضي التربية الرياضية التربية والتعليم الدكتور حسن الدمرداش الدورة الرمضاني الشباب والرياضة جامعة العريش حسن الدمرداش