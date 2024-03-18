«بن جفير» يواصل تحريض اليهود على اقتحام المسجد الأقصى في العشر الآواخر من رمضان

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحريض مُستمر من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير على السماح لليهود باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة الساحات الشرقية للمسجد.

وواصلت سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى الأقصى، ومنعهم من الوصول للصلاة في المسجد بحرية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال نصبت كاميرات وأجهزة مراقبة فوق باب المطهرة، ووضعت حواجز حديدية وأسلاكا شائكة قرب الأبواب، لتقييد حركة المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد.