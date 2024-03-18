زاخاروفا: الانتخابات الروسية مرت بسلاسة.. والغرب يصابون بالجنون

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الانتخابات الرئاسية الروسية مرت بسلاسة، مؤكدة على نزاهة عمليات الاقتراع.

وكتبت زاخاروفا عبر "تيليجرام: ""لقد مرت الانتخابات بسلاسة، وما زالوا يصابون بالجنون، لقد شهدت الدول الغربية دليلا ملموسا على نزاهة انتخاباتنا، رغم أنهم في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الألمانية كرروا عبارتهم المعهودة حول الانتخابات "غير الحرة وغير العادلة" في روسيا".

وأضافت: "من التالي في تكرار هذه الأسطوانة القديمة الممجوجة؟، لدينا ما يكفي من الرصاص الفضي لجميع الغيلان المهاجمين!".

وأغلقت مساء الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو، وبعد معالجة 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.