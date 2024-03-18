نصائح للمواطنين لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي علي تقديم بعض النصائح لتوفير الكهرباء للمواطنين لمساعدتهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك وهي كالآتي:

“ طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لترشيد الاستهلاك ”

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام.

4- نزع فيشة الكهرباء بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

“نصائح لاستخدام غسالة الملابس لترشيد الاستهلاك ”

بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس وهى كالاتي:

١- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.

٢-استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لنوع الملابس.

٣- برمجة الغساله على دورات الغسيل السريعة.

٤-المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف(الفلتر).

٥- شراء الغسالة ذات الكفاءة العالية طبقآ لبطاقة كفاءة الطاقة.

“نصائح تقلل من استهلاك المكواه ”

وينصح مرفق الكهرباء عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية:

١_تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين اسبوعيًا وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس اسرع واستهلاك كهرباء أقل.

“نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك التحكم في استهلاك الكهرباء”

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).