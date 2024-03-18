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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نصائح للمواطنين لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء

ارشيفيه
ارشيفيه
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يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  عبر صفحات التواصل الاجتماعي علي تقديم بعض النصائح لتوفير الكهرباء للمواطنين لمساعدتهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك وهي كالآتي:

“ طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لترشيد الاستهلاك ”
1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
2- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام.
4- نزع فيشة الكهرباء بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

“نصائح لاستخدام غسالة الملابس لترشيد الاستهلاك ”
 بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس وهى كالاتي:
١- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.
٢-استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لنوع الملابس.
٣- برمجة الغساله على دورات الغسيل السريعة. 
٤-المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف(الفلتر).
٥- شراء الغسالة ذات الكفاءة العالية طبقآ لبطاقة كفاءة الطاقة.

“نصائح تقلل من استهلاك المكواه ”
 وينصح مرفق الكهرباء  عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية:
١_تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين اسبوعيًا وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.
2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية.
3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس اسرع واستهلاك كهرباء أقل.

“نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك التحكم في استهلاك الكهرباء” 
1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.
2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.
3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.
4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

 

 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء خفض قيمة فاتورة الاستهلاك لترشيد الاستهلاك