رسامة شمامسة جدد بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الإنجيلي ببلجيكا

صلي الأنبا أرساني، أسقف إيبارشية هولندا والمشرف رعوياً علي القطاع الهولندي في بلجيكا اليوم الاحد الموافق السابع عشر من شهر مارس الجاري القداس الالهي “قداس آحد الكنوز” بكنيسة السيدة العذراء و ماريوحنا الانجيلي ، بمدينة Antwerpen في بلجيكا.

كما القي كلمة روحية اثناء القداس بعنوان لا تهتموا و قام بتدشين اواني جديدة للمذبح.

وعقب صلاة الصلح اتم طقس سيامة شمامسة من ابناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) ومجموعة اخري الي رتبة الاناغنوستيس (القارئ) وسط فرحة شعب الكنيسة.

بعد نهاية القداس قام الانبا ارساني بتطيب رفات القدسين الانبا موسي الاسود و ابسخيرون القليني الموجودين بالكنيسة ذاتها.

حضر القداس الالهي القمص موسي سرور كاهن الكنيسة و الشمامسة و اعداد كبيرة من شعب الكنيسة.