الدوري الإسباني.. برشلونة يُواجه أتلتيكو مدريد بتشكيل هجومي

الأحد 17/مارس/2024 - 10:06 م

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تشكيل لاعبيه لمباراته أمام أتلتيكو مدريد، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

يحلّ برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد بملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراةٍ مُهمةٍ لكلا الفريقين، حيث يسعى برشلونة للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي، بينما يسعى أتلتيكو مدريد لتقليص الفارق مع المتصدرين.

يُعتمد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على تشكيلٍ هجوميٍّ يضمّ رافينها، ليفاندوفسكي، وجواو فيليكس، في محاولةٍ لخطف الفوز من ملعب أتلتيكو مدريد.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، فورت.

خط الوسط: كريستينسين، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.