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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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حي العمرانية ينظم ندوة "مكارم الأخلاق" لتوعية طلاب المدارس بأضرار التنمر

ندوة لا للتنمر بمدرسة
ندوة لا للتنمر بمدرسة هشام شتا
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واصلت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية فعاليات مبادرة "مكارم الاخلاق" لتوعية طلاب المدارس بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها وذلك بالمرور على المدارس من خلال لجان توعوية وتثقيفية تضم مختصين من مديريتي التربية والتعليم والأوقاف ووحدات الأمومة والطفولة والسكان بالوحدات المحلية.

يتم ذلك بمتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي بلاغ تنمر بمدرسه" هشام شتا " واسفادة من الندوة عدد  ٦٦ طالبه ، وجاء الندوة بالتنسيقمع وعظ الجيزة ، وقد لاقت الندوه الاستحسان من جميع الطلاب والمعلمين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف تعزيز الشعور بالانتماء موجها بضرورة تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.

كما اوضح محافظ الجيزة إلى تنظيم عدد من المحاضرات من جانب المختصين وذلك لشرح مفهوم التنمر وأسبابه ومكافحته للقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي.

واشارة محافظ الجيزة إلى أن الهدف من الحملة هو ترقية السلوك الإنساني للتلاميذ والطلاب بالمراحل التعليمية لخطورة مشكلة التنمر وآثارها النفسية والمجتمعية الخطيرة.
 

حي العمرانيه ينظم ندوة مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق لطلاب المدارس بأضرار التنمر توعية طلاب المدارس بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها بمدرسه هشام شتا اسفادة من الندوة عدد ٦٦ طالبه