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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نفحات رمضانية.. محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاتة على الأطفال الأيتام

ويوجه لإيداع أى مضبوطات يتم مصادرتها بدور رعاية الأيتام

محافظ أسوان يوزع
محافظ أسوان يوزع الحلوي علي الأطفال الأيتام
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حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على زيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين، وتوزيع الحلوى والشيكولاته عليهم، كما اطمأن المحافظ على المضبوطات التى تم مصادرتها فى الحملة المفاجئة الصباحية التى قادها، والتى وجه بإيداعها لدور رعاية الأيتام، مكلفاً مدير مديرية التضامن الإجتماعي محمد يوسف بتوزيعها على مختلف دور رعاية الأطفال من البنين والبنات بعدالة كاملة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها عليهم.

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الوحدة المحلية بضرورة إيداع أي مضبوطات يتم ضبطها فى مختلف الحملات بدور رعاية الأيتام ، ويتم توثيقها بالصور وتسجيلها بشكل مدقق كإجراءات فورية لردع أى إشغالات أو تجاوزات، وحتى يتسنى تحقيق السيطرة الكاملة على هذه المضبوطات وتوصليها لمستحقيها .

وقام أشرف عطية أيضاً بتفقد حملة "إفطار صائم"، والتى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، ومن بينها مؤسسة مصر الخير لإفطار 500 صائم يومياً.

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دار الرعاية الإجتماعية للبنين مديرية التضامن الاجتماعى أخبار محافظة أسوان