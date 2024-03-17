ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يُقصي ليفربول في ملحمةٍ كروية بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد وليفربول
مانشستر يونايتد وليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا دراميًا على ليفربول بنتيجة 4-3 في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراةٍ حافلةٍ بالأحداث والتقلبات.

افتتح سكوت ماكتومناي التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 10، لكن ليفربول عاد بقوة في نهاية الشوط الأول، حيث تعادل ماك أليستر في الدقيقة 44، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 45.

تعادل مانشستر يونايتد في الشوط الثاني عن طريق انتوني في الدقيقة 87، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

تقدم ليفربول في الشوط الإضافي الأول عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة 105، لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وتعادل راشفورد في الدقيقة 112، قبل أن يسجل ديالو هدف الفوز في الدقيقة 120.

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي