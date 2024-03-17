مانشستر يونايتد يُقصي ليفربول في ملحمةٍ كروية بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا دراميًا على ليفربول بنتيجة 4-3 في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراةٍ حافلةٍ بالأحداث والتقلبات.

افتتح سكوت ماكتومناي التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 10، لكن ليفربول عاد بقوة في نهاية الشوط الأول، حيث تعادل ماك أليستر في الدقيقة 44، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 45.

تعادل مانشستر يونايتد في الشوط الثاني عن طريق انتوني في الدقيقة 87، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

تقدم ليفربول في الشوط الإضافي الأول عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة 105، لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وتعادل راشفورد في الدقيقة 112، قبل أن يسجل ديالو هدف الفوز في الدقيقة 120.