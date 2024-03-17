ياسمينا العبد تتعرض للتحرش في مسلسل مسار إجباري

عُرضت اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، وظهرت فرح (ياسمينا العبد) وهي تتشاجر مع والدتها ( صابرين) بسبب تحرش شاب بها في الشارع لترد بآنه ليس ذنبها.

ثم يحدث موقف مشابه في الجامعة لفرح ( ياسمينا العبد) التي تلجأ لأخواتها علي (عصام عمر) وحسين ( أحمد داش)، فيأتوا مسرعين للدفاع عن أختهم وضرب هذا المتحرش.

مسلسل "مسار إجباري" يعرض يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، وتقوم ياسمينا العبد بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث. المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

كما تعود ياسمينا بعد موسم رمضان لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا. والعرض على منصة نتفلكس. المسلسل بطولة هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري.