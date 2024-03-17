ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

ياسمينا العبد تتعرض للتحرش في مسلسل مسار إجباري

مسار اجباري
مسار اجباري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عُرضت اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، وظهرت فرح (ياسمينا العبد) وهي تتشاجر مع والدتها ( صابرين) بسبب تحرش شاب بها في الشارع لترد بآنه ليس ذنبها.

ثم يحدث موقف مشابه في الجامعة لفرح ( ياسمينا العبد) التي تلجأ لأخواتها علي (عصام عمر)  وحسين ( أحمد داش)، فيأتوا مسرعين للدفاع عن أختهم وضرب هذا المتحرش.

مسلسل "مسار إجباري" يعرض يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، وتقوم ياسمينا العبد بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث. المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

كما تعود ياسمينا بعد موسم رمضان لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance  على السوشيال ميديا. والعرض على منصة نتفلكس. المسلسل بطولة هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري.

مسار اجباري صابرين ياسمينا العبد