العالم يقرأ.. "المتلبسون" لـ بيتر شفايتزر الأكثر مبيعًا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال الأسبوع الجاري، حيث جاء كتاب المتلبسون للمؤلف بيتر شفايتزر، فى المرتبة الثانية، والذى يصور مخططًا يتضمن العمليات السرية للحزب الشيوعي الصيني في أمريكا.

يجيب بيتر شفايتزر لأول مرة في كتابه المتلبسون عن مجموعة من الأسئلة المهمة والمحيرة منها: كيف أن العائلات الرئاسية، ومعلمي وادي السيليكون، وكبار الشخصيات في وول ستريت، وجامعات Ivy League، وحتى الرياضيين المحترفين - جميعهم على استعداد للتضحية بالقوة والأمن الأمريكيين على الإثراء الشخصى.

ويتضمن الكتاب أيضًا الصفقات السرية التي أبرمها الأمريكيون الأثرياء لمساعدة الصين في بناء قوتها العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، ومن المثير للدهشة بنفس القدر أن العديد من هذه النخب تعتقد بهدوء أن النظام الديكتاتوري الصيني متفوق على الديمقراطية الأمريكية.

بيتر شفايتزر هو باحث في معهد هوفر بجامعة ستانفورد. وفي الفترة من 2008 إلى 2009، عمل كمستشار لمكتب البيت الأبيض لكتابة الخطابات الرئاسية وهو مستشار سابق لشبكة إن بي سي نيوز، وقد كتب لصحيفة نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ولوس أنجلوس تايمز، والولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وناشيونال ريفيو، والشؤون الخارجية، وأماكن أخرى. تشمل كتبه "الشجيرات"، و"حرب ريغان"، و"افعل كما أقول، وليس كما أفعل".