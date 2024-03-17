وكيل التعليم بالقاهرة: ضرورة تنفيذ أنشطة لجذب الطلبة للمدرسة

تابعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأحد سير العملية التعليمية بمدرسة خليل أغا الثانوية بإدارة باب الشعرية.

وتفقدت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية سير العملية التعليمية داخل المدرسة وتابعت الحضور والغياب ومدى انتظام الطلاب، وتفعيل مجموعات التقوية ودمج التكنولوجيا بالتعليم من خلال حصص المشاهدة.

ووجهت بضرورة تنفيذ أنشطة لجذب الطلبة للمدرسة، وشاهدت الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة وممارسة الطلبة للأنشطة.

وتابعت على هامش الزيارة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وأشادت بمستوى الطلبة وقمة الحماس والثقة بالنفس أثناء المسابقة، وتم إعلان فوز مدرسة الشهيد محمد نصر بالمركز الأول، ومدرسة سيدى محمد البحر بالمركز الثاني فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارة باب الشعرية.

كما أشادت بحسن سير العملية التعليمية بالمدرسة.