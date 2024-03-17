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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الدولار يستقر في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية معاملات اليوم الأحد، في البنوك المعتمدة في السوق المصرية، والتي يبلغ عددها 39 بنكاً، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بعض البنوك مثل "ميد بنك، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، البركة، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي".

أما ثاني أقل سعر للدولار فقد بلغ حوالي 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الإسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أما سعر الدولار في بنك مصر، فوصل إلى نحو 47.79 جنيه للشراء و 47.89 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمتوسط سعر الدولار في البنوك الأخرى، فقد بلغ نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك مثل "الشركة المصرفية سايب، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، القاهرة،HSBC، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أما ثاني أعلى سعر للدولار فوصل إلى نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع.

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