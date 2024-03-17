بعد حرائق التجمع واستوديو الأهرام.. 11 خطوة يجب إتباعها عند اندلاع النيران.. تعرف عليها

في خلال 48 ساعة شهدت كلا من محافظتي الجيزة والقاهرة حرائق ضخمة وتسبب في خسائر مالية ضخمة.. الحريق الأول منذ يومين في استوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ومنذ ساعات قليلة الحريق الثاني في مول تجاري بمنطقة مجمع البنوك في شارع التسعين بالتجمع الخامس، وبعد توثيق صور الحرائق كان المشهد ضخم ونيران متصاعدة أدت لتهالك استوديو الاهرام بالكامل والذي كان يعمل فيه صناعاحد مسلسلات رمضان وانتهوا من التصوير ويتواجد عمال بالمكان، وفي الحريق الثاني تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وفي مثل هذه الحالات الخطر وسط التجمعات وتواجد اعداد من الناس قد يكون الوضع كارثي لاكبر حد وقد نحدث اصابات وخسائر بشريةلذلك هناك عدد من النصائح عند اتباع حريق يجب اتباعها:

-فرض كردون أمني لمحاصرة النيران. -إخراج الأشخاص من المكان بشكل سريع ومنظم.

-على العاملين في المكان معرفة خطة اخلاءه في اي وقت في حالة حدوث حريق.

-معرفة استخدام مطفأة الحريق.

-عدم استخدام المصعد في حالة حدوث حريق.

-محاولة منع وصول النيران للمواد القابلة للاشتعال.

-إذا حدث دخان وحرارة ولهب بشكل كبير يمنع الخروج والتواجد في غرفة مغلقة بالباب ووضع منشفة مبللة أسفل الباب والاتصال بالاطفاء.

-اذا اشتعلت النيران بالملابس استلق على الارض وغطي وجهك وقم بالتدحرج يمين وشمال حتى تنطفيء النيران.

-يمكن اخماد الحريق في بداية اشعاله بازالة مصدر الاكسجين بتغطيته بملابس او بطانية ثقيلة.

-يجب توافر أدوات اطفاء الحريق في الاماكن العامة وتجهيز المكان بمخارج طواريء.

-التفكير بهدوء والتصرف بعقل دون هلع حتى لا تزداد الار سوء.

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