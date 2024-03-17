السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون

شهد الرئيس السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا "أورسولا فون دير لاين" مراسم التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات لتعزيز التعاون الثنائي.

كما وقع الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان على الإعلان المشترك لتأسيسي مجلس تعاون رفيع المستوي بين مصر واليونان.

كما وقع الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية على الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة والاستراتيجية والشاملة

واستضافت القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة

وشهد الرئيس السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.