للعام الثانى على التوالي.. وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يدشن مبادرة "أمي تاجي" لتكريم الأم المثالية

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة " أمى تاجي " اليوم الأحد 17 مارس الجاري بقاعة الاحتفالات بالمديرية ، للإحتفال بعيد الام و تكريم الأم المثالية من العاملات بالشباب والرياضة بالقليوبية.

يأتي تنفيذ المبادرة للعام الثانى على التوالى ، جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف ، شيرين بركات مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية ، و الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، و الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام ، و السادة مديرى الإدارات بالمدبرية ومديري إدارات الشباب الفرعية .



وفى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالسادة الحضور والضيوف ، وتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف ، والسيدة شيرين بركات مقرر المجلس القومى للمرأة على المشاركة الفاعلة فى أنشطة وفعاليات الشباب والرياضة بالقليوبية ، مؤكدا على الدور المجتمعى والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة من أجل تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة .



وأضاف الصبروط ، أن فكرة مبادرة "أمى تاجى" تأتى ضمن خطة البرامج والأنشطة الموحدة التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بهدف توحيد وتعظيم الاحتفالات بالمناسبات القومية والدينية والوطنية ، مشيرا إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها وفقا لجدول زمنى بجميع مراكز شباب القليوبية وتشهد فعاليات المبادرة تنفيذ أنشطة رياضية للفتاة والمرأة وتنفيذ ندوات تثقيفية عن دور الأم فى صناعة الاوطان وصناعة المستقبل وتكريم النماذج المشرفة والأم المثالية بكل مركز شباب على مستوى المحافظة .



فيما تناول فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود ، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية موجها حديثه للشباب عن دور الأم وأهميته وتوصيات كافة الأديان السماوية بالأم مستشهدا فى حديثة بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتى تحث على أهمية الدور الذى تقدمه الأم لابنائها ولوطنها ودينها ، وفى ذات السياق أكدت شيرين بركات ، مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية ، على الدور والجهد الكبير الذى تقدمه الدولة فى دعم ورعاية المرأة المصرية ، سواء من النواحى التشريعيةوالتنفيذية

والدمج المجتمعى مما كان له الأثر الكبير فى تقلد المرأة للعديد من المناصب الإدارية العليا بالإضافة للأدوار الكبيرة التى تقدمها خدمة للوطن والمجتمع .



تضمنت فقرات الاحتفال ، تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، واناشيد واغانى عن الام وكلمات ترحيبية ، واختتم اللقاء بتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالشباب والرياضة بالقليوبية ، وشمل التكريم كلا من ، أمل موسي ، افكار فتوح ابراهيم ، حنان حسن عبدالحافظ ، حنان عبدالحميد عبدالحميد ، صفاء اسماعيل حسانين ، حكمت على عبدالجواد ، نادية ابراهيم عبدالرازق ، امال السيد البدوى، وجاء ذلك وسط أجواء من الفرحة والسعادة بحضور العاملين والعاملات بالمديرية وأبناء الأمهات المثاليات، ويذكر أن تلك الأنشطة والفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.