التحريات: ماس كهربائي داخل مطعم وراء حريق مجمع بنوك التجمع الخامس (صور)

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، فى واقعة حريق مجمع بنوك بأحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، أن سبب الحريق ماس كهربائي فى مطعم مما تسبب فى تفحم المطعم بشكل كامل.

وأضافت التحريات أن النيران نشبت بسبب ماس كهربائي فى فيشة وامتدت فى البداية لمقعد ومنها لباقى أجزاء المطعم.

وتابعت التحريات ان المجمع يحتوى عى فروع لبنوك (mid bank, والبنك العربى الأفريقي، والتجارى الدولى cib, وبنك التجارى وفا الدولى".

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، مفاداه نشوب حريق داخل مجمع البنوك بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء، ومحاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات أو وفيات.