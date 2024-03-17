"أورام الأقصر" تعلن أسماء أهم السيدات الداعمات لمحاربي السرطان

أعلنت إدارة مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، عن أهم أسماء الداعمات للمستشفى ولمرضى الأورام السرطانية بالصعيد، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمراة الذي يحتفل به العالم خلال شهر مارس الجاري، حيث تم إبراز أهم الأسماء التي دعمت المستشفى منذ تدشينه قبل سنوات وحتى الآن.

وحرص عشرات من السيدات على تقديم الدعم المعنوي والمادي للمستشفى، لاستكمال مسيرة النجاح، وكانت من أبرز الداعمات للمستشفى، السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التي زارت المستشفى عدة مرات ودعمتها على طريقتها الخاصة من خلال مشاركتها عدد من الفعاليات ومنها مؤتمرالتنمية المستدامة، الذي تم تنظيمه خلال شهر يناير الماضي .

كما تضمنت القائمة اسم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التي تعتبر من أكثر الداعمات للمستشفى، والتى تحرص على التواجد في المستشفى في كافة المناسبات والفعاليات واللقاء بالمرضي وأسرهم للحديث معهم ورفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

كما دعمت الشيخة هند عبدالعزيز القاسمي، مؤسس ورئيس نادي الإمارات الدولي مرضى السرطان، وتفقدت جميع أقسام المستشفى، وكذلك الإعلامية عائشة عبد الرحمن لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى، كما دعم محاربي السرطان في مستشفى شفاء الأورمان قيادات المراة المشاركات فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب .

ومن أبرز العاملين في المجال الفني اللاتي دعمن محاربي السرطان، ومرضى الأورام السرطانية، كلا من المخرجة عزة الحسينى، مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والفنانة تيسير فهمي وسلوى محمد علي وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهن من الفنانات.

من جانبه، أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، على أهمية هذه الزيارات القيادات النسائية في مختلف المجالات، موجهاً الشكر لجميع القامات النسائية من وزيرات وسيدات أعمال وفنانات لدعم المرضى فى رحلتهم العلاجية، وهو ما يعكس وعي وحرص الإدارة على تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى الذين يتلقون العلاج بالمجان، داخل مستشفى شفاء الأورمان.

زيارات السيدات لمستشفى الأورمان (1)

زيارات السيدات لمستشفى الأورمان (2)

زيارات السيدات لمستشفى الأورمان (3)

زيارات السيدات لمستشفى الأورمان (4)