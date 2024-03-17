انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية بمدارس القاهرة

انطلقت اليوم الأحد ولمدة 5 أيام بالإدارات التعليمية مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإبتدائية والاعدادية بمحافظة القاهرة.

وأوضح أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المسابقة تأتى وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واحد الأحزاب، حيث تم وضع آليات ضوابط تفعيل مسابقة أوائل الطلبة 2024 لتنفيذ المسابقة بجميع الإدارات التعليمية.

ووضعت امتحانات المسابقة فى المواد التخصصية إضافة إلى سؤال فى المشروعات القومية وذلك من قبل موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية و موجهى عموم المواد الأساسية بالمديرية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفا فية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الطلاب والتنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

تقدم مسابقة أوائل الطلبة العديد من الفوائد منها العمل على زيادة ربط الطلاب بعملية التعليم وأنشطته و مساعدتهم على بلورة أهدافهم وتطويرها.

وتبدأ مراحل المسابقة بتصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإبتدائية والاعدادية اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٧ و لمدة خمسة أيام على أن ترسل الإدارة التعليمية أسم المدرسة الفائزة للمرحلة على الرابط المعد لهذا الشأن.وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤ ثم : يتم عقد تصفيات المرحلة الثانية وهى تصفيات قطاعات وفى كل قطاع على حدة بالمناطق الأربعة ( شمالية _ جنوبية _ غربية _ شرقية) أعتبارا من يوم الأثنين الموافق و لمدة خمسة أيام على أن ترسل اسم المدرسة الفائزة فى كل قطاع للمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١

بينما التصفيات على مستوى محافظة القاهرة تنطلق بقاعة الإجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتصعيد مدرسة فائزة على مستوى المحافظة للمرحلة الإبتدائية يومى الإثنين والثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢،١ والمرحلة الإعدادية يومى الأربعاء والخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤،٣ .

وقد تم تجهيز مقرات جيدة التهوية نظيفة ،،، لتوفير بيئة صحية ومريحة لعقد المسابقة بالإدارات التعليمية وتوفير جهاز ( داتا شو) ووضعت راية المسابقة.

وتطبق المسابقة على المدارس الحكومية الرسمية و الخاصة عربى فقط.