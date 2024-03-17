انتخابات روسيا 2024.. نسبة الناخبين تصل إلى 60% في اليوم الثالث

شهدت الانتخابات الروسية، إقبال كبير، من المواطنين الروس، في أواخر أيام التصويت المحددة لهم.

وكشفت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، عن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية كليا بلغت 60% حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت موسكو".

يأتي ذلك فيما يواصل المواطنون الروس الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا أن نحو 4.4 مليون مواطن صوتوا عبر بطاقات الاقتراع الإلكترونية والورقية في موسكو.

وقالت: "حتى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو تم إصدار 4354446 بطاقة اقتراع، وصوت 3255229 ناخبا عن بعد، واستخدم 1099217 ناخبا بطاقات الاقتراع الورقية".

فيما يتنافس في هذه الانتخابات، وهي الثامنة في تاريخ البلاد الحديث، أربعة مرشحين على أعلى منصب في الدولة، وهم الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الشعب الجديد وليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي الروسي.

وسيشهد هذا الاستحقاق الانتخابي للمرة الأولى أيضا أحدث التقنيات التي تم اختبارها خلال استطلاعات سابقة على مستوى أدنى، فضلا عن مشاركة سكان إقليمي دونباس ونوفوروسيا فيه، وفق وكالة تاس للأنباء.

يشار إلى أن فوز بوتين المتوقع بكل الأحوال في هذه الانتخابات لغياب المنافسة الجدية، من شأنه أن يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وبفضل المراجعات والتعديلات الدستورية لعام 2020، سيتمكن من الترشح مرة أخرى والبقاء في المنصب حتى عام 2036، وهو العام الذي يبلغ فيه 84 سنة!