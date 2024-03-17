وزيرة خارجية اليابان: الهند شريك مثالي في التعاون لحل مشكلات دول الجنوب

أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أن الهند شريك مثالي لليابان في التعاون والعمل من أجل التوصل لحلول لمشكلات دول الجنوب العالمي.



وأشارت الوزيرة - في تصريحات نشرتها، اليوم /الأحد/، وكالة (آشيان نيوز إنترناشيونال) الرائدة بمنطقة جنوب آسيا- إلى الأزمات التي تواجه العالم الآن.. قائلة "إن العالم الآن في مفترق طرق، حيث يهز الصراع الروسي/ الأوكراني النظام الدولي بصورة جذرية، وذلك في الوقت الذي يتردى فيه الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، وعلاوة على ذلك فإن العالم يواجه أزمات في مجالات الطاقة والغذاء والتغير المناخي، وأصبح هناك مناخ ينتشر فيه "التضليل".



وأضافت "أن في ظل هذه الظروف، فإن اليابان تتطلع لقيادة المجتمع الدولي نحو التعاون والسعي من أجل إيجاد حلول، بدلًا من التسبب في حدوث المزيد من المواجهات، ومن هنا تبرز أهمية العلاقات بين اليابان والهند".



وتابعت: "إن اليابان والهند شريكتان رئيسيتان في عالم اليوم، وإن أهمية العلاقات بينهما ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها أن الهند دولة ديمقراطية فريدة يتعين أن يكون لها دور رئيسي في معالجة الانقسامات التي يشهدها العالم، وثانيها أن الهند تعمل من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار والصالح العام، وهناك مسئولية كبيرة أمام الهند واليابان تتطلب منهما التعاون من أجل جعل منطقة "الاندو/ باسفيك" منطقة حرة ومفتوحة".