طقس مطروح.. شتوي مائل للبرودة وتوقعات بهطول أمطار خفيفة

ساد مدينة مرسى مطروح ومدن الساحل الشمالي الغربي، اليوم الأحد، طقس شتوي مائل البرودة مع نشاط ملحوظ للرياح التجارية الشمالية الباردة والعكسية الشمالية الغربية الرطبة، وظهرت السحب المتوسطة الخفيفة، والفرصة مهيأة تساقط الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وتأثرت المحافظة باضطرابات في الأحوال الجوية نتيجة تعرضها لنوة الشمس الكبرى التي تضرب البلاد خلال هذا الأسبوع، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط وبلغت سرعتها 11 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 66٪ والتي تساعد على نشاط عملية التكاثف وتساقط الأمطار الخفيفة المتقطعة خاصة على السواحل الشمالية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح حال حدوث ذلك.

واطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجها بالاستعداد الدائم مع أى طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.