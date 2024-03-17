اليوم.. دار الكتب والوثائق تنظم أمسية بعنوان «هي وهو بعيون رمضانية»

في إطار أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك، تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، أمسية رمضانية بعنوان "هى وهو بعيون رمضانية".



تقام الأمسية في قاعة الندوات بدار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل، في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤. ويتحدث فيها كل من: الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، الإعلامية الكبيرة سوزان حسن، رئيسة التلفزيون المصري سابقا، وأ.د. عفاف طلبة أستاذ البيانو بأكاديمية الفنون ورئيس ملتقى الثقافة الإفريقي، وأ. مجدي مرعي عضو اتحاد كتاب مصر ومخرج ومؤلف متخصص في مسرح الأطفال.



وتقيم دار الكتب والوثائق برنامجا حافلا بالأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، كما تنظم مسابقة يومية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال" وذلك من خلال صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ويتم اختيار فائز يوميا ويحصل الأطفال الفائزين على مجموعة من الكتب، كما يتم إرسال الكتب في طرود بريدية للفائزين في المحافظات تشجيعا لهم على المشاركة، وتفعيلا لمبدأ العدالة الثقافية.