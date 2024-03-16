محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بطنطا وقطور

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، حملة مكبرة على محال بيع السلع الغذائية في مدينتي طنطا وقطور، وذلك لضبط الأسعار ورفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة.

الاطمئنان على توافر السلع

اطلع المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، مثل الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتأكد من تنوع السلع وتوافرها بأسعار مناسبة لجميع الفئات. وشدد على ضرورة وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين، ومراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لمنع الممارسات الاحتكارية.

تكثيف الجهود لضبط الأسعار

أكد المحافظ على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار. وطالب بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري. كما شدد على ضرورة إعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

رفع الإشغالات:

تابع المحافظ الجولة برفع الإشغالات من الشوارع، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق. وشدد على ضرورة تطبيق القانون وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام، خاصةً اشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

متابعة الاستعدادات لاستقبال طلبات التصالح

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقطور لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

التأكيد على استعداد المحافظة لتنفيذ قانون التصالح

أكد محافظ الغربية أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح. كما أشار إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.