بالفيديو.. مرصد الأزهر: العلة من الصيام الوصول إلى التقوى

قال الدكتور محمد العوضي، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الغرض من الصيام ليس الشعور بالفقراء، لافتا إلى الفقهاء يستخدمون لفظ العلة والمشروعية، والدين علم له شروطه ومصطلحاته.

وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "فكر "، المذاع على فضائية الناس، اليوم السبت: "العلة من تشريع الصيام، فالحكمة استنباط عقلى قد يكون فيه رأى، ولكن العلة وصف ظاهر للدين على الحكم الشرعى ومدلولة".

وتابع: "العلة من السفر هى السفر ذاته، والحكمة هى المشقة الناتجة هى الحكمة العقلية، وقد تغير من زمان، وعليه العلة من الصيام هى الوصول الى التقوى"، مستشهدا بقول الله سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وأضاف: "لو كانت العلة من الصيام هو الشعور بالفقراء لكان الصيام غير مفروض على الفقراء".